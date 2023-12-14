Путин сообщил об отмене комиссии за уплату ЖКХ для пенсионеров

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Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

Модератор мероприятия, журналист Павел Зарубин спросил у президента, правильно ли, что в стране пенсионеры платят комиссию банку для оплаты ЖКХ. На это тему поступило множество вопросов, указал журналист. Путин подчеркнул, что это неправильно и решение об отмене комиссии уже было утверждено.

В ходе мероприятия пенсионер из Новосибирска рассказал, что услуги ЖКХ планируют поднять в городе до 15%, а проиндексировать пенсии – на 7,5%. Он указал, что это неприемлемо, и призвал Путина посодействовать.

Российский лидер пообещал разобраться в данном вопросе.

"Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем", – сказал он.

Путин подчеркнул, что за последнее время пенсии в РФ индексировали неоднократно, в начале года это сделают еще раз. В целом индексация составит более 23%, указал президент.

При этом, продолжил российский лидер, тарифы ЖКХ не поднимали с июня 2022 года, а увеличить их власти намерены лишь летом следующего года.

Вместе с тем российский лидер выразил надежду, что грядущая индексация пенсий на 7,5% окажется не ниже инфляции.

Во время "Итогов года" Путин также напомнил, что минимальный размер оплаты труда с начала следующего года будет увеличен на 18,5% в России. По его словам, такая индексация происходит нечасто.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что реальная зарплата в России по итогам года вырастет примерно на 8%. Также он отметил, что реальные доходы вырастут на 5%.

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