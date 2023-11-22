Совфед одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

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Совет Федерации согласовал на заседании закон об увеличении суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году, а также стоимости одного пенсионного коэффициента.

Как сказано в заявлении, такая мера необходима для увеличения уровня пенсионного обеспечения россиян не ниже уровня инфляции.

Теперь, по материалам закона, сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности будет увеличена до 8 134,9 рубля, а в этом году она составляла 7 567,3 рубля.

Также повысят и стоимость одного пенсионного коэффициента, который необходим при расчете размера страховой пенсии. Так, его стоимость в этом году достигала 123,8 рубля, а в следующем году в результате изменений, которые были внесены сейчас по закону, ее размер составит 133,1 рубля.

Ранее депутаты Госдумы утвердили во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий увеличение пенсии для получателей страховых выплат до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей.

Из документа следует, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля. В свою очередь, выплаты для тех, кто обеспечен пенсией по старости, вырастут на 1 631 рубль. Как уточнил председатель ГД Вячеслав Володин, с 1 января следующего года страховые пенсии по старости увеличатся на 7,5%. По его словам, это коснется более 32 миллионов жителей РФ.

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