Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в РФ

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Депутаты Госдумы утвердили во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий увеличение пенсии для получателей страховых выплат до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Из документа следует, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля. В свою очередь, выплаты для тех, кто обеспечен пенсией по старости, вырастут на 1 631 рубль.

Как уточнил председатель ГД Вячеслав Володин, с 1 января следующего года страховые пенсии по старости увеличатся на 7,5%. По его словам, это коснется более 32 миллионов жителей РФ.

"Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", – заявил Володин.

Ранее думский депутат Яна Лантратова выступила с идеей выплачивать пенсионерам старше 70 лет дополнительные средства к пенсии, если в течение жизни те имели на иждивении трех или более детей. Свое предложение парламентарий аргументировала необходимостью поддерживать население для решения демографических проблем.