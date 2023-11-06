Матвиенко предложила принять закон о всеобщем счастье и создать министерство

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство счастья и принять соответствующий закон. Об этом она заявила в ходе лекции на марафоне "Знание. Первые", что проходит в Москве.

"Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", – объяснила она.

По ее мнению, о закон о всеобщем счастье нужно принять прямо сейчас. Однако сейчас у нее небольшая группа поддержки по данному вопросу.



"Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром", – сказала она, обращаясь к задавшей вопрос участнице встречи.

Также в ходе мероприятия Матвиенко заявила, что Россию вытянул из пропасти, в которой она находилась в 90-е годы, Владимир Путин. Она напомнила, что в те годы были задержки с выплатами зарплат и пенсий, была безработица.

"За 23 года мы осознали, что мы отдельная цивилизация, уникальная в мире. Он вернул нашей стране достоинство", – сказала она.

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