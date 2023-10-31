Психиатр рассказала про связь между депрессией и изменением климата

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Депрессивное состояние может проявляться чаще осенью и зимой у людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами. Такое мнение высказала психиатр Елизавета Жесткова, сообщает News.ru.

Она считает, что депрессию не стоит путать с осенней хандрой. Последняя возникает из-за нехватки солнечного света.

Также психиатр отметила, что страдающие хроническими и психическими расстройствами люди обычно знают о своей особенности. При возникновении симптомов депрессии Жесткова советует пойти к специалисту, чтобы тот назначил правильное лечение.

Если же у человека осенняя хандра, то с этим можно справиться самостоятельно, добавила она. Для этого нужно больше расслабляться, заниматься любимым делом и отвлекать себя от грустных мыслей, порекомендовала эксперт.

В заключение Жесткова добавила, что осенью человеческому организму зачастую не хватает витаминов A и D. Она посоветовала сдать анализы крови и в случае необходимости принять комплекс витаминов.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что более половины россиян испытывают влияние пасмурной осенней погоды на настроение.

Она рекомендовала для борьбы с грустью и апатией изменить свое восприятие сезона, включить в жизнь больше радости и позитива, чаще встречаться с друзьями, ходить в театры, кино и на выставки, а также заниматься спортом, гулять и посещать спа-процедуры.

Эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой