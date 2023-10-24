Более половины россиян испытывают грусть из-за хмурой осенней погоды – психотерапевт

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Более половины россиян испытывают влияние пасмурной осенней погоды на настроение. Об этом Москве 24 рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, когда на смену наполненному солнцем летнему сезону приходит хмурая осень, люди чаще начинают чувствовать апатию, грусть, печаль и одиночество. "Кажется, что с каждым днем все будет становиться только хуже. Просыпается чувство беспомощности, будто все самое лучшее остается позади", – пояснила эксперт.





Наталья Наумова семейный психотерапевт Больше половины россиян подвержены чувствительности к дождливой, хмурой осенней погоде, есть такая специфика восприятия действительности. Не то что у них какое-то заболевание. Просто им как-то грустно и они думают, что у них депрессивное состояние, которое достаточно быстро развеивается при работе с психологом.

Для борьбы с грустью и апатией психотерапевт советует изменить свое восприятие сезона и включить в жизнь больше радости и позитива.

"Человеку нужно изменить ход мыслей. Сконцентрироваться на том, что в каждом периоде есть свои плюсы. И что современные люди не так уж сильно зависимы от природных условий, нежели это было в первобытном обществе. Можно и осенью, и зимой выстраивать великолепные планы, добиваться результатов", – подчеркнула Наумова.

Специалист порекомендовала чаще встречаться с друзьями, посещать театры, кино и выставки для новых впечатлений.





Наталья Наумова семейный психотерапевт Обязателен спорт, двухчасовая прогулка в день. Можно подключить спа-процедуры, массаж. Все это тоже укрепляет человека не только физически, но и психологически и прогоняет тревожные состояния.

Ранее были названы продукты, которые помогают улучшить настроение. Отмечается, что выработка порядка 95% серотонина, гормона счастья, происходит в желудочно-кишечном тракте. В связи с этим рекомендуется обратить внимание на пищу, способствующую улучшению микрофлоры. К ней, например, относятся квашеная капуста, гречка, кисломолочные продукты, бананы, кешью, миндаль, авокадо, инжир, зеленые овощи и свекла.

