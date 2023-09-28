Врач назвала витамины против осенней хандры

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Питательные вещества и витамины играют важную роль в поддержании здоровья осенью. Так, витамины C, D и магний помогут справиться с осенней хандрой, пишет "Газета.ру" со ссылкой на врача превентивной медицины Татьяну Семенову.

Так, витамин C – это мощный антиоксидант, помогающий уменьшить воспаление и стресс в организме, уточнила она. Он влияет на эмоциональное благополучие и настроение. Витамин содержится в цитрусовых фруктах, киви, красном перце, клубнике и папайе.

Витамин D связан с экспозицией к солнечным лучам, это может быть затруднительно осенью, когда количество солнечного света снижается, считает эксперт. Недостаток витамина может быть связан с депрессией и повышенной тревожностью.

Отмечается, что он участвует в регуляции настроения и важен для нормального функционирования нервной системы. Витамин D можно получить из трески, лосося, яиц. Обратить внимание на дополнения витамина нужно людям, не получающим достаточно солнечного света.

Врач подчеркнула, что роль в поддержании функционирования нервной системы и энергии играют витамины B6, B9 и B12. Они помогут справиться со стрессом. Для их получения рекомендуется употреблять орехи, фасоль, листья зеленого салата, цельные злаки и семена.

Помимо этого, улучшить настроение и снизить симптомы депрессии можно благодаря употреблению омега-3 жирных кислот, особенно эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA), заявила Семенова. Они содержатся в лососе, треске и в некоторых растительных источниках, в частности в чиа, валериане, льняном семени.

Эксперт добавила, что магний может помочь снять стресс и улучшить настроение. Для этого стоит включить в рацион орехи, зеленые листовые овощи, темный шоколад, семена.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина сказала, что для борьбы с осенней хандрой можно пить сезонные соки из моркови и свеклы. Не менее полезны будут морсы из брусники или клюквы. Они содержат много антиоксидантов, витамина С, будут способствовать выводу токсинов, объяснила она.

Также кандидат психологических наук Владимир Шляпников уточнил, что осенняя хандра длится в норме две недели, однако, если она затягивается, необходимо обратиться к специалисту. В данный период не стоит нагружать себя заботами, нужно обращать внимание на питание, отдых и сон, посоветовал специалист.

Эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой