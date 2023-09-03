Психолог рассказал о норме осенней хандры

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Осенняя хандра длится в норме две недели, однако если она затягивается, необходимо обратиться к специалисту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата психологических наук Владимира Шляпникова.

"У здорового человека это состояние почти не заметно и проходит само по себе в течение пары недель. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это довериться внутренней мудрости самого организма, набраться терпения и немного подождать", – отметил он.

По словам эксперта, необходимо соблюдать распорядок дня, заниматься обычными делами и общаться с людьми. В данный период не стоит нагружать себя заботами, нужно обращать внимание на питание, отдых и сон, посоветовал специалист.

"Иногда, чтобы как-то встряхнуть себя люди ищут новых острых ощущений, но в такой ситуации это лишь еще больше ослабит организм. Все подвиги лучше оставить на потом, а в такое время предпочтительнее привычные занятия", – заключил психолог.

До этого врач-невролог Наталья Шиндряева заявила, что постоянный стресс может привести к истощению. Как объяснила эксперт, при длительном стрессе у человека страдает сердечно-сосудистая система – повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.

Ранее врач Елена Горина подчеркнула, что стресс сказывается на качестве сна. По ее словам, для хорошего сна необходимы сбалансированное питание и отказ от кофе после 16:00. Она также порекомендовала употреблять в пищу индейку, бананы, а также вишню и киви.

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