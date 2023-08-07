Россиянам рассказали об опасности длительного стресса

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Постоянный стресс может привести к истощению, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-невролога Наталью Шиндряеву.

Как объяснила эксперт, при длительном стрессе у человека страдает сердечно-сосудистая система – повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.

В то же время, по словам врача, краткосрочный стресс, наоборот, стимулирует иммунную систему за счет выработки надпочечниками адреналина. Однако такой эффект является негативным в долгосрочной перспективе, добавила невролог.

"У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвется", – отметила Шиндряева.

Кроме того, она призвала не относиться легкомысленно к депрессии. Шиндряева подчеркнула, что справиться с таким диагнозом поможет только квалифицированный врач-психиатр или психотерапевт, но не психолог.

Ранее врач Елена Горина подчеркнула, что стресс сказывается на качестве сна. По ее словам, для хорошего сна необходимы сбалансированное питание и отказ от кофе после 16:00. Она также порекомендовала употреблять в пищу индейку, бананы, а также вишню и киви.

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