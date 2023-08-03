Врач перечислила продукты и напитки для крепкого сна

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На качестве сна сказываются не только тревожность и стресс, но и питание. Индейка, бананы и молоко способствуют крепкому сну, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача Елену Горину.

"Неправильная диета может спровоцировать бессонницу. И дело здесь не только в поздних приемах пищи, которые не дают организму отдохнуть, но и в содержащихся в продуктах веществах, например кофеине, некоторых специях, вредных жирах и быстрых углеводах", – объяснила она.

Специалист порекомендовала соблюдать сбалансированное питание, ужинать за 3–4 часа до сна и отказаться от кофе после 16:00.

По словам эксперта, в индейке, бананах и молоке присутствуют триптофаны, которые синтезируют мелатонин. Он оказывает успокаивающее действие, заметила она.

Врач также обратила внимание на то, что вишня и киви способствуют улучшению качества сна. В них содержится серотонин, который способен регулировать циклы сна и бодрствования.

"Кешью, миндаль и кедровый орех богаты магнием – еще одним натуральным средством, способствующим успокоению и быстрому засыпанию", – добавила Горина.

Ранее психолог Анжелика Полина указала на бесполезность "досыпов" по 5–10 минут после срабатывания будильника. Дело в том, что за это время выспаться невозможно, но мозг при этом продолжает вырабатывать мелатонин, что только усиливает сонливость.

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