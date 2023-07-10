Психолог рассказала, как вставать под будильник без вреда для здоровья

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Будильник, который стоит на 5–10 минут раньше пробуждения, вредит здоровью. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Анжелику Полину.

Она объяснила, что люди часто так делают, чтобы "медленно" вставать, не торопясь и досыпая в процессе. Врачи считают это пагубной привычкой. Она обычно возникает в молодости, когда в организме перестраиваются биологические ритмы и меняется привычный распорядок дня.

"<...> многие из нас считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от "досыпов" по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы", – поделилась эксперт.

По ее информации, за подобное время невозможно выспаться, но "досыпания" дезориентируют мозг, из-за них вырабатывается мелатонин. Поэтому люди получают сонливость и усталость вместо бодрости.

Специалист посоветовала ставить будильник на то время, когда нужно встать, и делать это по первому сигналу. Дополнительный будильник можно поставить на случай перестраховки.

Психолог напомнила, что стоит заранее определить необходимую длину сна. Обычно она составляет 6–8 часов, за это время организм проходит все необходимые фазы сна. Однако кому-то достаточно 4–6 часов, другим – 9–12 часов.

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