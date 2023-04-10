Сомнолог объяснила, чем грозит неправильный подбор подушки

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Неправильный подбор подушки приводит к нарушению сна, болям в спине и шее. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

По ее словам, если подушка плохо держит голову, прогибается шейный отдел позвоночника. Из-за этого межпозвоночные диски смещаются и задевают нервные волокна.

"Это может приводить к напряжению, болям в шее и спине. Кроме того, наутро можно испытать головную боль", – рассказала Лебедева.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Также из-за неправильно подобранной подушки сон становится некачественным. Отсюда днем возникает разбитость, снижение работоспособности, плохое настроение, утомляемость, сонливость.

Чтобы таких проблем не возникало, важно выбирать высоту подушки по длине плеча. Также нужно учитывать позу, в которой нравится спать больше всего.

"Измерьте плечо от основания шеи до плечевого сустава. Например, получилось 12 сантиметров. Если любите спать на боку, покупайте изделие высотой именно 12 сантиметров. Тогда пространство под головой и шеей будет заполнено подушкой", – рассказала врач в интервью программе "Доктор 24".

Если больше нравится спать на спине, лучше выбрать изделие высотой примерно 8–10 сантиметров. В противном случае шейный отдел позвоночника будет сгибаться, что испортит качество сна. Тем, кто любит спать на животе, лучше всего приобрести подушку высотой 3–5 сантиметров, уточнила сомнолог.

Кроме того, важно правильно выбирать наполнитель. Например, изделия с пером и пухом могут провоцировать аллергию из-за пылевых клещей, рассказала Лебедева.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Они живут в нашей кровати, это нормально. Но если добавить подушку из натурального наполнителя, то таких клещей будет в разы больше, а значит, риск аллергической реакции выше. Причем от них нельзя избавиться с помощью стирки.

Наиболее оптимальный натуральный материал – бамбук, так как он хорошо держит форму и вентилируется. Также можно приобрести анатомическую подушку с эффектом памяти: вентилируется она хуже, зато ее легче подобрать под высоту плеча, заключила Лебедева.

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