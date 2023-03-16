Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 16:05

Общество

Зазевались: к каким болезням может привести недосып

Почти 40% россиян страдают недосыпом. Его причинами они назвали отсутствие самодисциплины, усталость и тревогу. Разбираемся, к каким проблемам приводит бессонница и как нормализовать режим.

Причины

Фото: depositphotos/fizkes

Больше половины россиян (60%) удовлетворены качеством своего сна, еще 40% жалуются на недосып, сообщила "Российская газета" со ссылкой на исследование. При этом треть респондентов (30%) высыпается всегда, еще столько же признались, что происходит это только в выходные.

Каждый третий участник опроса отметил, что спит по 7–8 часов в сутки. Каждый четвертый – 5–6 часов в будние дни, но дает себе возможность отоспаться в выходные. При этом каждый пятый опрошенный указал, что его норма – 4–6 часов в любой день недели.

Самые популярные причины, которые мешают высыпаться россиянам, – это отсутствие самодисциплины и режима (20%), усталость и мысли о работе (18%), а также тревога и стресс (14%). Причем 60% респондентов признались, что не предпринимают никаких действий, если не могут уснуть. Еще 25% в этом случае читают книгу или смотрят кино, 6% пользуются снотворным. Остальные же 2% считают овец.

Серьезнее, чем кажется

Фото: depositphotos/fizkes

Постоянный недосып приводит к ухудшению когнитивных функций человека, а также повышает риск развития вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

"Внимательность, мышление, принятие решений, запоминание – это все связано со сном. Если человек не высыпается, в первую очередь страдает оперативная память", – объяснила она.

Здоровье мозга тоже зависит от сна, потому что вредные продукты из него выводятся ночью. На это влияет даже поза. Например, бета-амилоиды выводятся лучше всего, если спать на боку.
Елена Царева
врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук

Проблемы со сном негативно отражаются на иммунитете, продолжила врач. "Если не высыпаться, снижается восприимчивость к инфекциям, вирусам, бактериям. На следующий день после бессонной ночи вероятность заболеть, если кто-то рядом чихнет, вырастает на 20–30%", – рассказала Царева.

Кроме того, с недосыпом активируется стрессовая система. Зачастую таких пациентов начинает сильнее тянуть к еде, предупредила эксперт. "В длительной перспективе это вызывает нарушения обмена жиров и углеводов. Что затем повышает риск сахарного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила врач.

Если наблюдается длительное нарушение сна, первое, что нужно сделать, – понять первопричину проблемы, рассказала Москве 24 сомнолог-консультант Татьяна Ларье.

Например, есть привычка спать по 15 минут днем. Естественно, это мешает отдыхать ночью, а потому надо избавиться от такого режима. Если причина в тревоге и стрессе, нужно обращаться к сомнологу или психологу. Бессонница также может быть из-за недостаточной физической активности в течение дня.
Татьяна Ларье
сомнолог-консультант

Кроме того, важно подобрать свою норму сна, конкретного значения здесь не существует. Высказывание, что взрослый человек должен спать восемь часов в сутки, – миф, подчеркнула специалист.

"Нормы 18-летнего и 60-летнего человека отличаются. Так же как и для IT-специалиста, который весь день проводит за компьютером, и спортсмена", – отметила она.

Если в течение дня присутствует сильный стресс или физические нагрузки, количество сна может быть увеличено, заключила сомнолог.

Читайте также

Мартовская Маргарита

обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика