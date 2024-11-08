ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

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Водительские удостоверения необходимо заменить в случае, если у водителя изменились персональные данные или на правах появились повреждения, мешающие идентифицировать личность водителя, передает пресс-служба ГАИ Москвы.

По данным ведомства, среди других причин могут быть потеря или похищение прав, а также появление у человека медицинских показаний, ограничивающих возможность управления транспортным средством.

В Госавтоинспекции уточнили, что если срок прав истек или истекает с января 2022 года по декабрь 2025 года, то их действие будет продлено на три года. Кроме того, удостоверения продлеваются автоматически, без посещения подразделений ГАИ.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров предложил снизить минимально допустимый возраст для управления легковым авто или мотоциклом до 16–17 лет. Это, по задумке Ветрова, поможет удовлетворить запрос общества на либерализацию допуска к управлению транспортом в условиях роста автомобилизации страны.