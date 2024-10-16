Депутат Ветров предложили разрешить водить автомобиль в РФ с 16 лет

Фото: 123RF/petrunina

В России нужно снизить минимально допустимый возраст для управления легковым авто или мотоциклом до 16–17 лет, предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.

"В некоторых странах считается нормальным, когда не достигший 18 лет водитель <...> может управлять автомобилем в присутствии взрослого водителя", – цитирует его RT.

Это, по задумке Ветрова, поможет удовлетворить запрос общества на либерализацию допуска к управлению транспортом в условиях роста автомобилизации страны. Соответствующий запрос уже направлен в адрес начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

Сейчас управлять авто в РФ могут граждане, получившие водительское удостоверение и достигшие 18 лет.

Ранее именно Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция создала и ввела в строй механизм по привлечению к ответственности водителей громкого транспорта. Речь идет о тех гражданах, которые специально тюнингуют свои авто или мотоциклы, чтобы был слышен рев мотора.

