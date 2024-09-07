МВД назвало самой частой ошибкой при сдаче на права нарушение разметки

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Наиболее частыми ошибками при сдаче практического экзамена на получение водительских прав в РФ стали нарушение дорожной разметки и не включенный вовремя указатель поворота. Об этом заявили в МВД РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что будущие водители также часто не уступают дорогу транспорту или пешеходу, которые имеют перед экзаменуемым преимущество.

Помимо этого, в перечне сохранились ошибки, допускаемые водителями при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, а также при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.

Ранее эксперты предупредили, что страховые компании хотят увеличить стоимость ОСАГО для легковых авто на 30%. Для этого им необходимо одобрение ЦБ РФ, так как для увеличения полиса придется объединять часть фирм, что может повлиять на Центробанк, объясняли специалисты.

