Эксперт Шапарин: до конца года стоимость ОСАГО для легковых машин может вырасти на треть

05 сентября, 12:35Транспорт
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Страховые компании планируют увеличить стоимость ОСАГО для легковых автомобилей на 30%. Для этого им необходимо получить одобрение Центробанка. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с "Газетой.ру".
По словам эксперта, если страховые компании примут решение об увеличении стоимости, они будут продвигать его через свое объединение, что может повлиять на ЦБ.
В Банке России до этого сообщили о повышении ОСАГО для грузовиков и мотоциклов, однако о легковых машинах речи не было. Некоторые страховые компании заявили, что цены на страхование повышать надо именно в массовом сегменте, то есть среди владельцев легковых автомобилей.
Между тем недавно в МВД России разработали поправки в законодательство в сфере государственной регистрации транспортных средств, в число которых вошло предложение об исключении требования о предоставлении ОСАГО при регистрации автомобиля.
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