МВД предложило исключить необходимость предоставления ОСАГО при постановке авто на учет

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В МВД России разработали поправки в законодательство в сфере государственной регистрации транспортных средств. В их число входит исключение требования о предоставлении ОСАГО при регистрации автомобиля, сообщили в пресс-службе министерства.

Законопроектом в том числе вносятся изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра машин при оформлении паспортов для не состоящих на государственном учете транспортных средств либо в отношении состоящих на госучете взамен регистрационных документов, установленных нормативными правовыми актами РФ, РСФСР, СССР, выданных до 1993 года. Кроме того, расширяется перечень возможных случаев снятия с госучета транспортных средств.

В МВД отметили, что проектом предусмотрено поручение организации необходимого уровня взаимодействия между Федеральной таможенной службой и МВД по передаче и получении сведений об уплате утилизационного сбора в отношении автомобилей, ввезенных в РФ физическими лицами для личного пользования.

Сейчас проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.

Действие полиса ОСАГО также будет расширено на территорию Белоруссии с 1 октября. Водителям не понадобится платить за дополнительную страховку, поскольку компенсации за аварии будут включены в существующую страховку.