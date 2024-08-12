Действие ОСАГО распространится на Белоруссию с 1 октября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии с 1 октября. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, это станет новый этапом работы по углублению российско-белорусской интеграции.

"Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии", – цитирует премьера ТАСС.

Как отметил Мишустин, водителям не понадобится платить за дополнительную страховку, поскольку компенсации за аварии будут включены в существующую страховку. При этом сохранится возможность применения электронного документа.

"Рассчитываем, что появление еще одного варианта гражданского автострахования облегчит поездки в Белоруссии автомобильным транспортом, в том числе и для туристов, и для предпринимателей", – добавил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта 2025 года полис ОСАГО будет выведен из списка обязательных документов, необходимых при государственной регистрации транспорта. Это изменение затронет не только постановку транспорта на государственный учет, но и перерегистрацию из-за смены владельца автомобиля. Также теперь по закону автомобилисты смогут при продаже сразу же снимать машину с учета в ГИБДД.

