Эксперт Хайцеэр объяснил, почему ОСАГО не требуется при регистрации авто

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, благодаря которому автомобилистам больше не потребуется ОСАГО при регистрации машины. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, зачем нужно такое нововведение.



По новым правилам

Для постановки автомобиля на учет владельцу сейчас требуется предоставить определенный перечень документов. В том числе и полис обязательного страхования гражданской ответственности. Однако в Госдуме рассматривают проект закона об исключении ОСАГО из этого списка. Третье чтение запланировано на 20 июня. Если законопроект примут, то нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

С этого момента полис ОСАГО больше не понадобится ни для регистрации авто, ни для смены владельца. Законопроект также предусматривает возможность для прежнего хозяина машины снять ее с учета сразу же после продажи, а не через 10 дней. Однако такой вариант будет доступен только тем, кто заключил договор через портал "Госуслуги" или нотариально его заверил.

Еще одно изменение, которое предполагает законопроект, позволит прекращать госучет по заявлению от хозяина похищенной или угнанной машины. Таким образом, россиянам больше не понадобится информировать разные инстанции (налоговую, работодателя) о фактическом отсутствии авто.

Кроме того, расширяется список оснований для отказа в регистрации авто. Например, с такой ситуацией рискуют столкнуться те, кто в отведенный срок не уплатят утилизационный сбор. Это касается машин, ввезенных из-за границы в Россию физическим лицом.



Вполне справедливо?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Убрать ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации авто является разумным шагом. Об этом Москве 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В ряде случаев после оформления автомобиль не всегда сразу появляется на дорогах и может простаивать долгое время. В такой ситуации страховка, по сути, и не нужна, подчеркнул специалист.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Представьте себе ситуацию: я приехал на погрузчике, например на эвакуаторе, зарегистрировал автомобиль и поставил его на парковку. Я не езжу на нем, и поэтому страховка мне не нужна. Такой вариант тоже возможен. Поэтому, по всей видимости, и было принято решение, что полис ОСАГО не должен являться обязательным при регистрации.

При этом, если водитель планирует выезжать на дорогу, ему придется приобрести полис ОСАГО. Отсутствие страховки при движении на автомобиле является нарушением закона.

