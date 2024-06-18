Автоэксперт Хайцеэр: у сидящего за водителем больше шансов выжить в ДТП

Фото: 123RF/dolgachov

В момент аварии в автомобиле самое безопасное место расположено за водителем. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.

Эксперт объяснил, что водитель машинально совершает действия, которыми хочет обезопасить именно себя. Он будет выполнять такие маневры, чтобы удар пришелся в ту часть кузова, где его нет. Это инстинктивная реакция психики, рассказал он.

Однако, подчеркнул Хайцеэр, это не касается автомобилистов, которые возят важных персон. Их задача – сделать все, чтобы сохранить жизнь находящихся в салоне машины людей, указал он.

С его слов, некоторые водители убеждены, что при аварии в наибольшей безопасности окажется пассажир, сидящий на заднем ряду посередине. Но в таких местах ремень сдерживает человека только в районе пояса, а в некоторых авто его даже нет, из-за чего пассажир при аварии может вылететь через лобовое стекло и не выжить, сказал вице-президент НАС.

Он также коснулся темы ремня безопасности и сообщил, что ко всем разговорам о том, что человек был не пристегнут, вылетел из машины и остался жив, он относится как к сказкам. Эксперт предположил, что один из 50 пассажиров, попавших в такую ситуацию, может, и отделался испугом, но остальные попали под машину или разбились из-за падения на асфальт.

Ранее сообщалось, что музыка в машине во время поездки может скрыть от водителя звуки, свидетельствующие о неисправностях в авто. Игнорирование проблем на фоне громкой музыки может привести к усугублению повреждений автомобиля и дорогостоящему ремонту. В целях избежания таких ситуаций рекомендуется регулярно ставить плейлист на паузу во время вождения и оценивать состояние машины.