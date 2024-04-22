Автоэксперт Соколов: пыльца является причиной поломок автомобилей

Фото: 123RF/gyddik

Весной в РФ появляются пыльца, пыль и грязь, попадание которых в механизмы автомобилей может привести к поломкам. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на автоэксперта Максима Соколова.

Он отметил, что особо опасной для машин является пыльца растений. В ней присутствуют вещества, которые способны оказать коррозионное влияние. Такая пыльца может забиться в воздушный фильтр, из-за чего у водителя и пассажиров возникают аллергические реакции, объяснил эксперт.

"Оседая на поверхности двигателя, загрязнения могут снижать эффективность охлаждения. А если они проникнут в масляный фильтр или систему смазки, то способны вызывать повреждения двигателя. Пыль и грязь, оседающие на тормозных дисках и колодках, также ускоряют их износ", – подчеркнул собеседник портала.

По словам Соколова, для защиты транспорта необходимо установить защитные кожухи, чехлы на сиденья, а также проводить обслуживание автомобиля.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что автомобиль необходимо мыть хотя бы раз в несколько дней, особенно после зимы, так как на автомобиле образуется опасный налет, состоящий из разных агрессивных веществ, которыми обрабатывали городские дороги от льда и снега. По его словам, если с кузова и дна машины не смыть послезимний налет, то реагенты могут "проесть" автомобиль.

Кроме того, грязный автомобиль привлекает внимание инспекторов ГИБДД, вследствие чего они чаще останавливают водителей и проверяют их документы, подчеркнул эксперт.

