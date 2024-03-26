Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимний период подошел к концу, и теперь водителям необходимо подготовить свои автомобили к эксплуатации в теплое время года. Автолюбителям стоит заранее приобрести летнюю резину, чтобы не попасть в магазинные очереди весной, сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра.

"Потом нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата. Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно", – отметил эксперт.

Водителям транспортных средств необходимо обратить внимание на радиаторы, так как в зимний период они забиваются и перегреваются, уточнил вице-президент союза. Также стоит снять утеплители с капота и чаще мыть машину.

Если же транспорт долгое время не эксплуатировался, то Хайцеэр посоветовал проверить состояние аккумулятора и подвески. Он напомнил, что в СССР машину во время длительной стоянки ставили на кирпичи, чтобы подвеска находилась в расслабленном состоянии.

В заключение автоэксперт порекомендовал проверить количество фреона в кондиционере.

Ранее стало известно, что в России продажи новых автомобилей с механической трансмиссией сократятся до минимума через три-четыре года. Отмечается, что одной из причин такой общемировой тенденции является ужесточение экологических стандартов, так как механическая трансмиссия не всегда может обеспечить необходимый уровень выбросов, который обеспечивается с АКПП.