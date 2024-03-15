Продажи автомобилей с механикой сократятся до минимума через 3–4 года в РФ

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В России продажи новых автомобилей с механической трансмиссией сократятся до минимума через три-четыре года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на объединенную пресс-службу дилерских холдингов.

По их данным, бюджетные автомобили, внедорожники, коммерческий транспорт, ручная коробка передач все еще будут использоваться в стране ближайшие несколько лет.

В пресс-службе уточнили, что РФ придерживается общемирового тренда по постепенному сокращению эксплуатации машин с механической коробкой переключения передач. В 2022-м таким механизмом были оснащены только 34% новых авто, которые были собраны в европейских государствах, поделились специалисты рынка.

По их словам, доля новых машин с механической трансмиссией на рынке РФ в настоящий момент составляет 30–35%.

"Одной из причин такой общемировой тенденции является ужесточение экологических стандартов, так как механическая трансмиссия не всегда может обеспечить необходимый уровень выбросов, который обеспечивается с АКПП", – указали в компании.

Вместе с тем, продолжили там, с приходом популярности автоматических коробок передач в будущем механические трансмиссии будут устанавливаться на машины все реже.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что в весенний период на автомобиле рекомендуется заменить резину, фильтры и щетки стеклоочистителя. Кроме того, после морозов следует тщательно промыть колесные диски и очистить их от грязи.



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