Автомобильный эксперт назвал звуки, которые могут означать поломку машины

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Любой необычный звук во время работы автомобиля может говорить о его поломке, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Машина должна издавать тихий, равномерный звук работающего двигателя, без всплесков, без рокота, цокота, рева, без плавания оборотов. <...> Любой нештатный звук может привести к потере сотен тысяч рублей", – рассказал он в эфире радио Sputnik.

В этом случае, если автомобилист сам не ремонтирует машину, лучше сразу обратиться в автосервис, подчеркнул эксперт. Специалисты на слух могут идентифицировать поломку, а затем, после проверки, смогут выявить определенный дефект, указал Шапарин.

Он привел в пример появление "гнома с болгаркой" – когда под передней панелью автомобиля возникает звук, как будто кто-то что-то пилит. На самом деле, заявил автоэксперт, это говорит о близком выходе из строя компрессора кондиционера.



"Скрежет колодок может говорить об их износе, свист ремней – о риске фатальной для двигателя "встречи" клапана и поршня. Цепи, растягиваясь, начинают громыхать", – также подчеркнул он.

Однако у некоторых моделей автомобилей могут быть "врожденные" необычные звуки, которые не всегда говорят о какой-то поломке, уверен Шапарин. По его словам, на некоторых авто могут выть коробки передач.

Ранее эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин посоветовал автомобилистам, использующим автоматическую коробку передач (АКП), во время парковки на уклонах обращать внимание на ручной тормоз.

По его словам, если в таком случае ставить авто на "паркинг" без "ручника", то АКП заклинит. Чтобы этого не произошло, нужно сначала затянуть ручной тормоз, перевести коробку передач в режим "паркинг" и уже потом убрать ногу с педали тормоза.

По словам технического директора одной из международных сетей автосервисов Алексея Рузанова, наиболее дорогими в обслуживании являются американские бренды авто: Cadillac, Ford, Chrysler и Chevrolet. Посередине рейтинга среднего чека за обслуживание машины находятся Audi, Volkswagen, BMW и Opel.

Указывалось, что самыми экономичными являются японские, российские и корейские машины. В среднем для владельцев Toyota, Lada, Kia или Hyundai поездка на станцию технического обслуживания обойдется в 7,5 тысячи рублей.

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