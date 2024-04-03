Эксперт Хайцеэр рассказал, как часто надо мыть машину весной

Фото: 123RF/hxdbzxy

Автомобиль необходимо мыть хотя бы раз в несколько дней, особенно после зимы, так как на автомобиле образуется опасный налет, состоящий из разных агрессивных веществ, которыми обрабатывали городские дороги от льда и снега. Какие еще есть причины, говорящие, почему не стоит забывать про посещение автомойки, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

По его словам, если с кузова и дна машины не смыть послезимний налет, то реагенты могут "проесть" автомобиль. Помимо этого, слой грязи на авто может помешать обзору и повлиять на безопасность вождения.

"Стекла должны быть чистыми, потому что это важно с точки зрения безопасности дорожного движения. Речь идет не только о лобовом стекле, но и о боковом и о заднем. Чем лучше обзор, тем безопаснее. И хотя нарушением это не является, но стекла надо держать чистыми, как и номера автомобиля. А за грязные номера автовладельцу грозит штраф в размере пятисот рублей", – напомнил Хайцеэр.

Кроме того, грязный автомобиль привлекает внимание инспекторов ГИБДД, вследствие чего они чаще останавливают водителей и проверяют их документы.

"Опытный сотрудник видит, насколько грязь свежая, трехдневная она или месячная. И когда уже корка лежит на машине, это нередко привлекает внимание сотрудников ГИБДД", – сказал эксперт.

Он объяснил, что грязные автомобили часто бывают технически неисправными. Неопрятность также говорит о том, что владелец не следит за машиной, относится к ней с пренебрежением.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда водителям следует поменять зимнюю резину на летнюю. По его словам, жителям столицы и других северных и восточных городов, которые находятся в пределах Центрального федерального округа, нужно подождать до конца апреля, так как в начале месяца в средней полосе России ожидается снижение температуры воздуха с положительных на отрицательные, а в ночные часы может даже выпасть снег.