Водителям рассказали, когда следует поменять зимнюю резину на летнюю

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Жителям столицы и других северных и восточных городов, которые находятся в пределах Центрального федерального округа, нужно подождать и поменять резину на летнюю в конце апреля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Он объяснил это тем, что 5 апреля в средней полосе России ожидается снижение температуры воздуха с положительных на отрицательные, а в ночные часы может даже выпасть снег.

"Жителям Воронежа, а также городов, что находятся южнее его, менять зимнюю резину на летнюю можно уже сейчас. Однако россиянам, которые проживают севернее, я бы советовал подождать", – уточнил он.

Ранее водителям посоветовали подготовить автомобили к эксплуатации в теплое время года. Автолюбителям стоит заранее приобрести летнюю резину, чтобы не попасть в магазинные очереди весной. Также нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата.

