Мотоциклистам Москвы рекомендовали пока не выезжать на дороги из-за переменчивой погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным мотоциклистам лучше пока не выезжать на автодороги из-за переменчивой погоды, рассказала в своем телеграм-канале пресс-служба московского Дептранса.

"Мотосезон еще не стартовал, а cитуационный центр ЦОДД уже зафиксировал первых мотоциклистов на дороге", – уточнили в департаменте.

Горожан просят не торопиться с открытием сезона, так как в ночные и утренние часы температура в Москве падает ниже нуля, из-за чего на дорогах образуется гололедица, не позволяющая достигнуть хорошего сцепления с дорогой.

Поэтому мотоциклистов призвали подождать улучшения погоды и проверить свою экипировку, отточить навыки вождения на закрытой площадке, а также подготовить свой транспорт к новому сезону.

6 марта в ЦОДД уже призывали мотоциклистов пока не выезжать на автомобильные дороги. Аналогично специалисты просили водителей автомобилей не торопиться с заменой зимней резины на летнюю.

По данным Росгидрометцентра, желтый уровень погодной опасности был продлен до 6 утра 15 марта. Причиной тому – вероятность гололедицы.

Однако с 15-го по 17-е число в городе ожидается теплая и солнечная погода. Температура может превысить норму на 4 градуса, достигнув плюс 8.