Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в пределах от 5 до 7 градусов тепла ожидается в Москве 14 марта, передает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице прогнозируется переменная облачность без осадков, местами на дорогах возможна гололедица. В Московской области синоптики ожидают температуру воздуха от 2 до 7 градусов тепла. Ночью температура в столице понизится до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 06:00 15 марта.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что во второй половине марта в столицу придет метеорологическая весна. Она добавила, что в предстоящие выходные погода в Москве окажется более облачной по сравнению с прошедшими буднями, однако осадков не ожидается.

"Атмосфера": 6 градусов тепла ожидается в Москве 14 марта