Теплая погода в Москве поспособствует более активному таянию снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода в Москве подготовит условия для более активного таяния снега, когда за сутки его высота начнет уменьшаться на 2–3 сантиметра. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

"А в полях, да и на метеоплощадках снега еще много! Под действием солнечных лучей структура его становится более рыхлой, но высота снежного покрова за сутки 12 марта практически не изменилась. В Москве, в МГУ, снега убавилось на 2 сантиметра", – отметила она.

Как рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин, во второй половине недели в столице установится малооблачная и ясная погода.

"Какое-то натекание облаков ожидается лишь в конце субботнего дня. И в воскресенье можно в прогнозе уже предполагать небольшие осадки, которые пройдут местами в виде дождя и мокрого снега", – цитирует его RT.

По словам синоптика, температуры прогнозируются высокими. С 13 по 16 марта столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов. Наиболее теплыми днями станут 14 и 15 марта, когда воздух прогреется до 7 градусов. Он добавил, что температуры будут достаточно высокими. Однако ближайшие ночи ожидаются морозными с отрицательными значениями, которые опустятся до 3–8 градусов ниже нуля.

"В субботу и воскресенье ночью по области -4...1 градус. Не исключено, что в выходные будет климатическая весенняя температура, то есть среднесуточная температура не опустится ниже 5 градусов. Но это буквально на пару дней", – добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что до конца рабочей недели в Москве ожидается по-настоящему весенняя погода. По его словам, в ближайшие дни в городе будет роскошная погода без осадков. Температура в дневное время до 15 марта включительно ожидается в пределах 3–6 градусов.



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