Москвичей предупредили о гололедице до утра 14 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до утра четверга, 14 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 10:00 14 марта. На дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение объявили до 11:00 среды, 13 марта.

Между тем в предстоящие выходные в Москве ожидается потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в столице установится апрельская погода. Столбики термометров 16 и 17 марта поднимутся до 8–10 градусов тепла.



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