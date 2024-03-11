Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 13 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до утра 13 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Период предупреждения – до 11:00 13 марта. На дорогах местами гололедица", – сказано в сообщении.

До этого предупреждение действовало до 21:00 12 марта.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что эта неделя в столичном регионе будет теплой и солнечной, о чем сообщает телеканал "360". По его словам, до 14 марта включительно воздух прогреется до плюс 4–5 градусов, а с 15 по 17 марта ожидается 6–7 градусов.

"Сегодня самая холодная ночь была, больше такая погода не повторится. Весна возьмется за дело. Будем радоваться ручьям, капели и солнцу", – уточнил синоптик.

Шувалов добавил, что последние 16 дней в столице не было осадков, но к концу недели их вероятность возросла. Так, в выходные дни, по его словам, в Москве можно ожидать слабый дождь.

Ранее стало известно, что март в этом году будет одним из самых сухих в XXI веке. По словам синоптиков, в настоящий момент уже фиксируется дефицит по осадкам. К концу второй декады месяца их может выпасть всего порядка 2–7 миллиметров. Такой показатель составит не более 20% от нормы для марта.



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