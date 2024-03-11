Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до вечера 12 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До вечера вторника, 12 марта, в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 21:00 12 марта. На дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что на текущей неделе в Москве ожидается весеннее потепление. Температура воздуха в городе к 17 марта перестанет опускаться до минусовых значений.

"Ночные температуры будут в пределах -3...-6 градусов, а дневная температура начнет постепенно расти. Если сегодня 0...2 градусов, то к концу недели это уже 6...7 градусов", – отметил синоптик.

В связи с ожидающимся потеплением Шувалов не исключил, что в выходные в столице могут начаться дожди. Погода при этом в течение недели будет солнечной.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что весна придет в столицу 13 марта. По его словам, с 13 марта воздушные массы постепенно будут менять свое направление, а ветер начнет дуть с юго-запада. Конвекция тепла и солнце приведут к тому, что днем температура будет около 5 градусов.



"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 78%