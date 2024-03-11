Москвичам пообещали начало метеорологической весны 15 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая весна начнется в Москве 15 марта. Это произойдет за 5–6 суток до астрономической и климатической весны. Однако снежный покров полностью сойдет только к середине апреля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Со вторника до пятницы включительно инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, благодаря чему из-за облаков станет чаще выглядывать солнце, обойдется без осадков. Температурный фон в среднем по ночам составит минимум до -3…-8, днем с постепенным повышением к концу недели – до 2…7 градусов", – отметил он.

По словам синоптика, в столице еще прогнозируются весенние возвраты холодов с арктическими вторжениями и снегом.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подчеркнула, что первая декада марта в Москве оказалась почти на 1 градус теплее нормы. На станции ВДНХ зафиксировали аномалию температуры в плюс 0,8 градуса.

"Очень теплой была первая пятидневка месяца, средняя суточная температура воздуха была положительной, казалось, что началась метеорологическая весна. На графике видно, что самая высокая температура воздуха была 3 марта, 5,9 градуса", – указала она в своем телеграм-канале.

Как рассказала метеоролог, 7 марта столбики термометров опускались до минус 10,9 градуса. Осадков с начала весны почти не было, поэтому первая декада марта этого года стала самой сухой за последние 75 лет, добавила она.

Ранее Позднякова заявила, что снег начнет интенсивнее таять после середины марта. Она объяснила, что снежный покров в городе потерял "товарный" вид, но его еще много. По словам синоптиков, для более быстрого таяния снега нужно, чтобы среднесуточная температура была не меньше 1 градуса.

Световой день в Москве 11 марта составит 11 часов 30 минут