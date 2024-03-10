Солнце светило 50 часов в феврале 2024 года в столице

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По информации обсерватории МГУ, солнце в Москве светило 50 часов в феврале 2024 года при норме 72 часа. Об этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

"Последний месяц зимы не баловал жителей столицы солнцем", – написала она.

По данным синоптика, с 12 по 16 февраля и с 22 по 26 февраля дни были с плотной облачностью, сквозь облака не пробивался ни один луч солнца. Самым солнечным днем месяца стало 20 февраля, когда солнце светило 6,8 часа.

Позднякова отметила, что всего за зиму было 94 часа солнечного сияния, что составляет 76% от нормы сезона.

Ранее сообщалось, что февраль 2024 года стал самым теплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики отметили, что средняя температура воздуха в последнем месяце зимы составила 13,54 градуса, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991 по 2020 год.

Между тем Позднякова заявляла, что сугробы в Москве растают не раньше 2–3 апреля. По ее словам, обилие снега в начале марта уже не является редкостью, такая метеорологическая ситуация повторяется раз в семь лет.

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