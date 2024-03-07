Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сугробы в Москве растают не раньше 2–3 апреля, спрогнозировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В своем телеграм-канале синоптик отметила, что сейчас оттепель и снеготаяние в городе прекратились.

"Если в первые дни марта снег убывал на 2 сантиметра за сутки, то уже три дня высота снежного покрова замерла на отметке 51 сантиметр (на климатической станции ВДНХ). Недостаток тепла для этого процесса очевиден", – говорится в ее публикации.

Позднякова рассказала, что следующие 10 дней среднесуточная температура будет минусовой – на 4–6 градусов ниже нормы. Исключениями станут только 8 и 9 марта, уточнила она. По словам эксперта, в остальные дни столбики термометров будут на уровне минус 12–16 градусов.

Таким образом, в ближайшие дни не следует ждать существенного снижения высоты снежного покрова, подчеркнула она. При этом обилие снега в начале марта уже не является редкостью, добавила Позднякова. Такая метеорологическая ситуация повторяется раз в семь лет, объяснила она.

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до 16:00 10 марта из-за гололедицы.

Однако в ближайшие даты москвичам пообещали ясную погоду. Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин сообщил, что до конца этой недели погода будет определяться областью относительно высокого давления, будет частое солнце.



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