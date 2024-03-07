Москвичам пообещали ясную погоду в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни в Москве и области будет ясная погода. Об этом пишет RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

По его словам, в Центральной России не предвидится особых изменений. Синоптик спрогнозировал, что до конца этой недели погода будет определяться областью относительно высокого давления, будет частое солнце.

Ильин отметил, что 8 марта могут пройти небольшие осадки, температура столичного воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. При этом до конца недели в город вернутся отрицательные температуры. В субботу, 9 марта, столбики термометров покажут от минус 1 до минус 3 градусов, похожая погода сохранится и 10 марта.

По информации метеоролога, по области будет до 6 градусов мороза. Он уточнил, что существенные осадки не прогнозируются, атмосферное давление будет слабо расти, составив 750–752 миллиметра ртутного столба 9 и 10 марта.

Между тем желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до 16:00 10 марта из-за гололедицы. До этого предупреждение действовало до 06:00 7 марта.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что днем 8 марта воздух в столице может прогреться до 2 градусов. По словам синоптика, днем в четверг, 7 марта, в городе прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха будет находиться в пределах -1…1 градуса.

Световой день в Москве 7 марта составит 11 часов 11 минут