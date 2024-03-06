Автомобилистов призвали не торопиться с заменой зимней резины на летнюю

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Водителям Москвы не стоит торопиться менять зимние шины на летние с приходом весны, пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ЦОДД.

"Плюсовая температура еще не устойчива: рано утром и ближе к вечеру термометры могут показывать ниже 0 градусов", – добавили в ЦОДД.

В пресс-службе уточнили, что переходить на летнюю резину во избежание аварий стоит лишь тогда, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Также специалисты призвали мотоциклистов пока не выезжать на автомобильные дороги.

"Менять резину еще рано, но есть время проверить, готова ли машина к лету", – сказали там.

Для этого, рассказали в ЦОДД, нужно проверить уровень масла и его прозрачность, состояние воздушного фильтра, уровень охлаждающей жидкости и состояние кондиционера.

Автомобилистам стоит также проверить аккумулятор, аптечку, огнетушитель и по возможности заменить дворники. Кроме того, важно убедиться в наличии световозвращающего жилета, аварийного знака, запасного колеса и домкрата, добавили в пресс-службе.

По оценкам столичного Дептранса, 6 и 7 марта на дорогах Москвы может вырасти число личных автомобилей. 7-го числа дорожный трафик начнет расширяться уже с 16 часов из-за сокращенного рабочего дня.

По данным экспертов, в этот предпраздничный день в городе будет на 50–100 тысяч машин больше. Однако 8 марта серьезных осложнений на автодорогах не ожидается. Тем не менее, добавляли в ведомстве, затруднения могут возникнуть возле крупных торговых центров.



Ранее автомобильный эксперт Ян Хайцеэр рассказал, что главным правилом зимней езды во время непогоды является воздержание от такой поездки. По его мнению, при наличии такой возможности лучше отказаться от езды на личном транспорте.

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