Февраль 2024 года стал самым теплым в мире за историю наблюдений

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Февраль 2024 года стал самым теплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую службу мониторинга Copernicus.

Синоптики отметили, что средняя температура воздуха в последнем месяце зимы составила 13,54 градуса, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991 по 2020 год и на 0,12 градуса выше средней температуры в феврале 2016 года, ранее считавшееся самым теплым.

Также отмечается, что февраль 2024 года стал девятым подряд месяцем, температура которого превысила погодные рекорды. В среднем по Европе температура в феврале была на три градуса выше, чем обычно. Также погода была теплее в регионах Сибири, отдельных частях Северной Америки, большей части Южной Америки, Африки и западных районах Австралии.

Данные собирали при помощи спутников, метеорологических станций, судов и самолетов по всему миру.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что январь 2024 года стал самым теплым среди аналогичных периодов других годов за всю историю наблюдений. По ее данным, среднемесячная температура в прошедшем месяце оказалась на 1,66 градуса выше, чем средние январские температуры за 1850–1900 годы.

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