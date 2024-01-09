Синоптик назвал преждевременным прогноз ученых об аномальной жаре в 2024 году

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Прогноз ученых о том, что в 2024 году будет побит рекорд глобальной температуры, то есть аномальной жары, является преждевременным. Об этом сообщил радио КП научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, прошлый год стал самым жарким в истории метеонаблюдений из-за климатического явления Эль-Ниньо. Вильфанд объяснил, что это событие привело к сильному потеплению воды на экваторе Тихого океана и во всем мировом океане.

"Далее происходит передача тепла из океана в атмосферу. Но из-за разной теплоемкости воды и воздуха тепло очень значительное, которое оказывает влияние на атмосферу", – уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

При этом он указал на то, что повлияли на достижение в прошлом году исторического рекорда глобальной температуры еще парниковые газы, которые будут воздействовать на мировой климат и в 2024 году.

Вильфанд отметил, что на данный момент утверждать о возможной аномальной жаре в этом году не стоит, так как пока неизвестно, что будет с погодой после прекращения действия явления Эль-Ниньо. Давать прогноз, по его словам, можно будет только после апреля.

Ранее эксперты выдвинули прогноз, по которому 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. СМИ передают со ссылкой на ученых, что повышение температуры может произойти из-за Эль-Ниньо – колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден отмечает, что второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого.



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