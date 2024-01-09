Ученые допустили, что 2024 год станет самым жарким в истории – СМИ

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2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает Bloomberg.

Всемирная метеорологическая организация еще до окончания 2023 года назвала его самым жарким за всю историю наблюдений. Однако эксперты считают, что 2024 год может стать еще жарче.

Повышение температуры в наступившем году связывают в том числе с явлением Эль-Ниньо – колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Это же явление влияло и на жару в 2023 году.

Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден отмечает, что повышение температуры поверхности планеты из-за нагрева воды в Тихом океане происходит с задержкой. По его словам, второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев заявил, что с вероятностью 9% один год из пяти ближайших лет будет самым рекордным по температуре.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предупредил об опасных последствиях глобального потепления. По его словам, некоторые города и государства вроде Мальдивских островов уже через 80 лет могут полностью оказаться под водой, если не принимать никаких мер.

В XXII веке уровень океана может вырасти до трех-пяти метров, из-за чего под угрозой может оказаться даже Санкт-Петербург, считает эксперт.



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