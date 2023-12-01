Климатолог спрогнозировал новые температурные рекорды в 2024 году

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Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев спрогнозировал новые температурные рекорды в 2024 году, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Комментируя слова генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, климатолог подчеркнул, что одним из наиболее явных проявлений изменений климата стало глобальное потепление.

Он напомнил, что за последний век температура выросла на 1,2 градуса, и подчеркнул, что это весомая величина в климатическом значении. По словам Киселева, именно по этой причине учащаются погодные катаклизмы по всему миру, включая Россию.

Специалист добавил, что с вероятностью 9% один из пяти ближайших лет будет самым рекордным по температуре.

"Мало противоборствовать нежелательным проявлениям климата, необходимо еще и адаптироваться к ним. Быстро решить эту задачу невозможно", – заключил он.

До этого климатолог Алексей Кокорин предупредил об опасных последствиях глобального потепления. По его словам, некоторые города и государства вроде Мальдивских островов уже через 80 лет могут уйти под воду, если не принимать никаких мер.

В XXII веке уровень океана может вырасти до трех-пяти метров. Под угрозой может оказаться даже Санкт-Петербург, считает эксперт.



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