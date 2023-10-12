Эксперты рассказали о последствиях изменения климата из-за глобального потепления

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Если сейчас не предпринимать никаких действий, то уже через 80 лет некоторые островные государства и города окажутся под водой. Такое мнение высказал климатолог Алексей Кокорин, сообщает "Радио 1".

В XXI веке повышение уровня воды будет небольшое, оно составит примерно метр-полтора. Это смертельно для маленьких островных государств вроде Мальдивских островов, так как защитить их дамбами будет невозможно.

Однако в XXII веке уровень океана может вырасти до 3 или даже 5 метров. Под угрозой может оказаться даже Санкт-Петербург, пишет эксперт.

"Конечно, Балтийское море мелкое, поэтому Санкт-Петербург можно попытаться защитить дамбой, но есть масса местностей, например та же Голландия, где дополнительные три метра – это очень чересчур", – уверен климатолог.

Помимо этого, есть и другая сторона изменения климата – серьезная засуха. Ученые выяснили, что под ударом могут оказаться Арктика и южная территория европейской части России. Это в будущем потребует адаптации сельского хозяйства. В зоне риска окажутся также мегаполисы, которые будут нагреваться сильнее малых городов, считает Кокорин.

"Главное негативное следствие глобального потепления – это не волны жары, а дефицит пресной воды", – добавляет он.

Еще одной проблемой нового климата для россиян станут вспышки инфекционных болезней. Из-за потепления комары могут стать переносчиками опасных заболеваний вроде малярии и лихорадки денге, указывает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

"Раньше наша погода не способствовала этому, а сейчас климат постепенно меняется, температура повышается. Поэтому боюсь, что мы в итоге столкнемся с чем-то подобным", – говорит Никифоров.

За последний век температура нашей планеты выросла почти на целый градус. Ученые считают, что пока температура не изменится на 2 градуса, то человечество будет жить привычной жизнью.

Повышение температуры на 2 градуса означает:

исчезновение многолетних льдов;

рост уровня Мирового океана;

деградация ледников;

исчезновение вечной мерзлоты и разрушение построенной на ней инфраструктуры;

проблемы с экологией;

новые болезни, где их раньше никогда не было;

дефицит питьевой воды и продуктов питания.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2023 года стал самым теплым месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности составила 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше аналогичного периода 2020 года.

Между тем август 2023 года стал самым теплым в России, а прошедшее лето попало в тройку самых теплых с 1891 года – теплее было только в 2021 и 2016 годах. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений.

Выступая в сентябре на пресс-конференции в Ханое, президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление является самой главной угрозой человечеству. По его мнению, эта угроза даже более пугающая, чем ядерная война.

Однако с этим не согласен основатель компании SpaceX и директор Tesla Илон Маск. На своей странице в соцсети X он заявил, что климатические изменения не приведут к концу света. Если люди будут продолжать упорно трудиться, человечество со временем решит проблему устойчивой энергетики, заявил он.

"Актуальный репортаж": как изменение климата отразится на России