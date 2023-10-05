Глава Росгидромета Шумаков сделал прогноз на ближайшую зиму в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, чего россиянам ожидать ближайшей зимой и какими будут последствия аномально жаркого лета. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам синоптика, август 2023 года стал самым теплым в России, а лето попало в тройку самых теплых с 1891 года. Шумаков напомнил, что теплее было только летом 2021 и 2016 годов.

"На Северном полушарии Земли и август, и лето стали рекордно жаркими. И это не только наши выводы, это выводы и Всемирной метеорологической организации", – подчеркнул он.

Глава Росгидромета рассказал, что территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом, однако, несмотря на это, теплая верхняя одежда россиянам еще пригодится.

Он добавил, что даже при таком потеплении в Москве в января и февраля температура на несколько дней опускается ниже минус 25 градусов.

Синоптик сообщил, что последствием потепления становится увеличение числа опасных природных явлений – сильных осадков, ураганных ветров, засухи. Он уверен, что в ближайшие десятилетия их число будет увеличиваться.

"Скорость очень сложно спрогнозировать. Но есть такие данные: в 2020 году было около тысячи опасных явлений, из которых около трети нанесли ущерб экономике России, а в 2021-м их было уже более 1,2 тысячи. В 2022 году их снова было около тысячи. За восемь месяцев этого года зарегистрировано 906 природных опасных явлений, 354 из которых уже нанесли значительный ущерб экономике. Тенденция налицо, и она в ближайшие годы, скорее всего, сохранится", – заключил он.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в четверг, 5 октября, в Москве и области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура днем в столице будет в пределах 13–15 градусов, в Подмосковье – 11–16 градусов.

До этого синоптики пообещали москвичам ноябрьскую погоду на этой неделе. Большие перемены произойдут на неделе, так как к столице приближается холодный атмосферный фронт.

"Утро": 15 градусов ожидается в столице 5 октября