Синоптик объяснила, нужно ли менять резину на этой неделе

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Менять летнюю резину на зимнюю пока рано, несмотря на возможное выпадение мелкого снега на этой неделе в Москве. Об этом заявила в своем телеграм-канале специалист Московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

При этом она подчеркнула, что вероятность выпадения снега пока небольшая – всего 12–14%. Также синоптик отметила, что с 7 по 9 октября будет холодно в Москве.

"Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру", – сообщила она.

Но, по ее словам, менять резину пока не нужно, так как относительное тепло еще вернется в Москву.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 6 октября станет самым ненастным днем на неделе в Москве. В пятницу прогнозируется дождь с хлестким ветром. В городе до четверга включительно сохранится характерная для сентября погода, а затем сильно похолодает.

Синоптики рассказали, что октябрь в Москве будет неустойчивым