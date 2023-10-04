Москвичам пообещали ноябрьскую погоду на этой неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве спрогнозировали ухудшение погоды на этой неделе. Об этом сообщил RT ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, москвичей ждут большие перемены на этой неделе, так как к столице приближается холодный атмосферный фронт, который уже побывал в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. В этих регионах прошли сильные ливни, а также наблюдался штормовой ветер.

"Москву пересечет этот атмосферный фронт в районе 15–16 часов с короткими ливневыми дождями. В результате его прохождения ветер будет усиливаться, порывы будут достигать 17 метров в секунду", – добавил метеоролог.

При этом он предупредил, что любой ветер более 15 метров в секунду опасен для мегаполиса, поскольку в этом случае высока вероятность падения слабо закрепленных конструкций и дряхлых деревьев.

В последующие дни, по словам специалиста, сохранится неутешительный прогноз, несмотря на то что 4 октября в Центральной России еще продержится теплая погода с температурой 12–17 градусов, а в некоторый районах Подмосковья она даже достигнет 20 градусов.

"С завтрашнего дня начнется арктическое вторжение, дождь местами небольшой, в основном локальный. Ночью – 6–11 градусов, а днем – не выше 11–16 градусов, а самые гиблые погоды ждут в конце недели. Проливные дожди, продолжающийся обвал холода, в ночные часы в выходные температура приблизится к нулевым отметкам, по области – до минус 2 градусов, к ливням примешается первый снег, в дневные часы в субботу – воскресенье – 3–7 градусов", – рассказал Тишковец.

Эксперт подчеркнул, что такая погода свойственна даже не октябрю, а началу ноября. Как он утверждает, первый ярко выраженный снег появится в начале следующей недели, когда арктическое вторжение снизит свое влияние. Вместе с этим, по его словам, будет сильный, промозглый ветер, поэтому на улице температура будет ощущаться на 3–4 градуса ниже, чем по прогнозу.

"Ощущение метеорологической зимы", – подытожил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Москве ожидается снег с дождем в предстоящие выходные дни. Также, по его словам, будет очень холодная ночь с пятницы на субботу, температура достигнет 0 градусов и ниже.

Синоптик считает, что в воскресенье, 8 октября, высока вероятность мокрого снега. По его мнению, выпадение снега на следующей неделе менее вероятно.

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