Синоптик предупредил москвичей о мокром снеге в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег с дождем ожидается в Москве в предстоящие выходные дни. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, пишет RT.

"У нас будет очень холодная ночь с пятницы на субботу. Ночные температуры до 0 градусов и слабоотрицательных значений", – пояснил эксперт.

Шувалов отметил, что в выходные может пойти снег, который позже сменится дождем. Синоптик считает, что в воскресенье, 8 октября, высока вероятность мокрого снега. По его мнению, выпадание снега на следующей неделе менее вероятно. Он добавил, что москвичей ожидают холодные дни, температура воздуха составит всего порядка 5 градусов.

Немногим ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что октябрь в Москве ожидается немного теплее нормы с неоднородной погодой. Кроме того, на этой неделе прогнозируются резкие скачки температуры.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что атмосферное давление в течение недели будет меняться от 737–739 до 750 миллиметров ртутного столба. А главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сказала, что в выходные может выпасть снег, однако еще рано менять резину на автомобилях, так как тепло должно вернуться.