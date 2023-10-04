Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Октябрь в Москве ожидается немного теплее нормы с неоднородной погодой. На этой неделе прогнозируются резкие скачки температуры, сообщает "Вечерняя Москва".

"С воскресенья наступил осенний режим. Вчера максимальная температура была 12–14 градусов", – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что среда, 4 октября, станет по-настоящему комфортным днем. Москвичей ожидает 18 градусов тепла, а жителей Московской области – до 21 градуса. По словам специалиста, этот температурный режим на шесть градусов выше нормы. Обычно в середине первой декады октября подобные температуры не очень часто бывают. Кроме того, в среду ожидается теплый, но порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду.

Вильфанд добавил, что с четверга, 5 октября, воздушные массы будут поступать с Атлантики. Воздух прогреется до 15 градусов. В пятницу, 6 октября, днем ожидается до 14 градусов тепла, а ночью – до 5–7 градусов.

"Резкое понижение температуры прогнозируется в выходные. Далеко на севере, с Гренландского моря, будет с запада на восток перемещаться циклон", – рассказал Вильфанд.

Ночная температура в субботу и воскресенье понизится от 0 до 5 градусов, уточнил Вильфанд. Днем ожидается до 6–9 градусов. Также пройдет небольшой дождь. Он подчеркнул, что заморозки обусловлены сильным переносом полярного воздуха, поэтому температура около 0 градусов ожидается повсеместно, что на 2–3 градуса ниже нормы.

Вильфанд считает, что в понедельник и во вторник, 9 и 10 октября, почти ничего не изменится, однако потепление можно ожидать к середине следующей недели.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что атмосферное давление в течение недели будет не таким стабильным. До 7 октября оно будет меняться от 737–739 до 750 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, в середине октября может стать теплее, но столбики термометров уже не пересекут отметку в 20 градусов.

"После снижения температур до 10 октября в столице продержится осенний холод, а после 11-го начнет теплеть, температура пересечет 10-градусную отметку. В середине второй декады октября прогнозируется потепление. Но оно будет кратковременным и незначительным. Преобладать будет все же холодная погода", – рассказал Ильин.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сказала, что погода перетекла сразу из августа в октябрь.

"Если в выходные будут условия для выпадения осадков, то в воздухе появятся мелкие снежинки. Сразу скажу, что вероятность этого небольшая, всего 12–14 процентов. Но она есть. И вообще с 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру", – сказала специалист.

Позднякова добавила, что пока рано менять резину на автомобилях, так как тепло еще вернется.

Немногим ранее Вильфанд рассказал, что с пятницы, 6 октября, в Москве начнется сильнейший листопад из-за дождей. По его словам, 5 октября местами ожидается небольшой дождь, а в пятницу он станет заметным. Синоптик также заявил, что осадки прогнозируются и в выходные.

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