Синоптик заявил, что сентябрь в Москве побил семь метеорологических рекордов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувший сентябрь в Москве побил семь метеорологических рекордов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Во-первых, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Во-вторых, количество облачности оказалось самым минимальным. Кроме того, установлен рекорд по суммарному излучению солнца", – приводит ТАСС его слова.

Первый месяц осени в этом году оказался самым теплым и сухим, добавил эксперт. Вильфанд также обратил внимание, что прошедший сентябрь был самым светлым. Рекорд побит и по уровню ультрафиолетовой радиации, отметил он. При этом синоптик подчеркнул, что опасных значений не было.

Ранее Вильфанд сообщил, что заморозки до минус 1–2 градусов прогнозируются в столичном регионе с субботы по понедельник, с 7 по 9 октября. По словам синоптика, они будут повсеместными. До этого заморозки были в отдельных районах области, в пониженных местах, теперь же они затронут и Москву, и область, объяснил он.

Эксперт предупредил, что выходные в столице будут холодными. Температура ожидается ниже климатической нормы. Днем прогнозируется 4–9 градусов.



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