Синоптик назвал самый теплый день в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В середине текущей недели температура воздуха в Москве может подняться до 20 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

По информации специалиста, тепло до 20 градусов ожидается в городе в среду, 4 октября. Минимальным температурным значением при этом станет отметка в 18 градусов.

"После нескольких холодных дней к середине недели в столицу снова зайдет теплый фронт, а температура повысится на несколько градусов", – сообщил Ильин.

Однако уже на следующий день в столицу снова придет холодный фронт. Воздух в городе не прогреется выше 11–16 градусов. К концу текущей недели, по словам синоптика, в Москве станет еще холоднее.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупреждал, что с пятницы, 6 октября, дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до 7–10 градусов, ночная – до 0–5 градусов. Среднесуточное температурное значение в течение нескольких дней не превысит 8 градусов.



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